15 messages Instagram AEW les plus révélateurs de la semaine (5 avril)

Ce n’est peut-être pas LEUR week-end – peu importe combien Matt Hardy pourrait être félicité pour “sa part” dans un morceau particulièrement important de WrestleMania 36 – mais AEW n’a pas eu les semaines les plus calmes.

La concurrence avec le verrouillage partiel mondial doit être difficile et les chiffres d’écoute faisant un peu de plongée doivent sûrement être une préoccupation pour l’entreprise. Et avec Jim Ross et Matt Hardy révélant qu’ils ont quitté Dynamite à cause de la situation – Ross parce qu’il est à haut risque et Hardy à cause de l’endroit où il vit – il y a aussi de graves problèmes logistiques.

Et c’est sans penser que la police essaie apparemment de fermer les choses également. Cue les théories du complot de la WWE partout …

Même si cela se produit, AEW a apparemment déjà filmé du contenu pour combler les créneaux de programmation à venir, donc ce n’est pas comme si la société allait juste sombrer. Que ce soit le bon appel ou non dépend probablement de combien vous voulez voir la lutte à tout prix à la minute.

Et à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour montrer comment elles font face à tout ce qui se passe.

C’était la semaine sur AEW Instagram …