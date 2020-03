15 messages Instagram AEW les plus révélateurs de la semaine (8 mars)

À en juger par toutes les taquineries en cours à la minute, il se peut que Brodie Lee, Matt Hardy et notre propre Simon Miller rejoignent le nouvel ajout Jake The Snake Roberts sur la liste AEW et nous ne pourrions pas être plus excités.

Cette semaine a vu l’incroyable début de Roberts, bien sûr, et il y a eu plus de signes de Hardy sautant à AEW après sa sortie apparente de la WWE. Et Brodie Lee n’est qu’une question de temps. Miller, quant à lui, est apparu dans le monde AEW deux fois cette semaine – une fois dans le cadre de la chasse intelligente de Shawn Spears pour un partenaire et une fois dans un cri de Nyla Rose. Ils connaissent la qualité chez AEW.

En plus de cela, Kenny Omega a été exclu pendant quelques semaines, nous avons appris de Dave Meltzer que les débuts de Lane Archer avaient été retardés et MJF s’est fait de nouveaux amis en donnant le doigt à un enfant. La norme.

Et à travers tout cela, les stars d’AEW se sont tournées vers les réseaux sociaux pour montrer leur vie loin du ring. C’était la semaine sur AEW Instagram …