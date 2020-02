15 messages Instagram AEW les plus révélateurs de la semaine (9 février)

Il semble donc qu’une autre star actuelle de la WWE soit sur le point de sauter d’un navire à travers les lignes de guerre du mercredi et de rejoindre AEW. C’est du moins ce que le moulin à rumeurs dit actuellement sur l’EC3 grâce aux taquineries coquines de Chris Jericho. Qui le blâmerait vraiment?

En plus de cela, cette semaine a vu les fans de MJF défier de le “tester”, ce qui est toujours une bonne invitation à faire, il y a eu plus de discussions sur le fait que Tony Khan devienne plus créatif et il y a eu quelques grondements d’AEW qui ont déjà abandonné Collectif cauchemar.

Et au cours de la même semaine où Vince McMahon a affirmé qu’AEW n’avait pas changé son approche de son propre produit, AEW a de nouveau remporté la guerre de mercredi soir avec des chiffres impressionnants. Tout semble aller dans la bonne direction, semble-t-il.

Et à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour faire ce qu’elles font. C’était la semaine sur AEW Instagram …