15 moments hors antenne de la WWE que vous n’étiez pas censés voir

WWE.com

Ceux qui ont assisté à certains spectacles de la WWE en novembre 2017 se souviendront du visuel étrange de voir Triple H devenir membre honoraire de The Shield en l’absence de Roman Reigns. Voir “ The Game ” se tenir là avec le vieux protégé devenu ennemi Seth Rollins et Dean Ambrose était bizarre, mais cela a fait un moment de tueur “ j’étais là ”.

À une époque révolue, il peut même avoir été consigné dans l’histoire comme un geste symbolique d’événement en direct. De nos jours, la WWE est plus encline à ratisser dans les vues YouTube et à créer des conversations sur les réseaux sociaux, alors ils ont éclaboussé le camée anti-émeute de Triple H sur toute leur chaîne et en ont parlé comme quelque chose que les fans dans d’autres villes pourraient s’attendre à voir.

Non, ce n’était pas un secret caché. Ces jours sont révolus.

L’histoire de la WWE est jonchée d’exemples de moments en direct que vous n’étiez certainement pas censés voir. Grâce aux images divulguées, aux fans qui ont rapidement dépassé la cible avec leurs téléphones et à la propre équipe de production de la WWE, ces moments sont à vous.

Ne le dis pas à Vince. Il est probablement trop occupé à rouler dans le gâteau d’anniversaire de toute façon …