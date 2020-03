15 publications Instagram AEW les plus révélatrices de la semaine (22 mars)

Bien que les foules ne soient pas venues à AEW cette semaine (parce qu’elles n’étaient pas autorisées, évidemment), les chiffres d’audience étaient très en faveur des nouveaux prétendants. Une partie de cela se résume à une lutte solide et vide dans une arène, une partie se résume à d’excellentes promotions de la part de Jake Roberts, mais BEAUCOUP se résume aux deux grands débuts de cette semaine.

Non seulement nous avons obtenu la confirmation que Brodie Lee est l’exaltée de longue date – à la grande consternation de Christopher Daniels – mais nous avons également reçu un nouvel appel à Tout supprimer alors que Matt Hardy a fait ses propres débuts après avoir quitté la WWE. Espérons que tous deux profiteront de la plus grande liberté de création évoquée sous la bannière de Tony Khan.

Dans les nouvelles un peu moins positives – mais inévitables tout de même -, Blood & Guts a été reporté. Cela ne devrait pas surprendre: c’est fondamentalement le genre de match qui a besoin d’une interaction avec les fans. Et qui peut vraiment apprécier le sang s’il n’y a personne pour le voir couler?

Cette semaine, les lutteurs sont plus à la maison que jamais, ce qui signifie plus d’entraînements, plus de farniente au soleil et plus de bêtises. Juste ce que tu veux.

C’était la semaine sur AEW Instagram …