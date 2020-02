15 publications Instagram AEW les plus révélatrices de la semaine (23 février)

Pourrions-nous être sur le point de voir The Revival dans AEW? La paire a enregistré quelques marques très intrigantes au milieu des rumeurs selon lesquelles elles auraient refusé de nouvelles offres de contrat améliorées de Vince McMahon.

Et ce, malgré AEW qui aurait limité leur campagne de recrutement avec seulement autant de temps TV pour faire le tour. Mais ensuite, lorsque les bonnes opportunités se présentent, vous devez les saisir.

En plus de cela, cette semaine, Cody Rhodes a révélé sa dernière blessure, la société a dévoilé ses nouvelles figurines – sans doute les plus vendues – et Austin Aries est arrivé dans les coulisses, mais pas parce qu’il allait signer. On ne peut pas encore en dire autant de Raven, qui est le dernier nom lié au fait d’être le chef de l’Ordre des Ténèbres après qu’il ait lui aussi été repéré lors d’un spectacle. Aucun démenti sur ce front encore.

Et à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour faire ce qu’elles font toujours. C’était la semaine sur AEW Instagram …