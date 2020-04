18 ENORMES WWE WrestleMania 36 prédictions que vous devez savoir

Cette introduction, comme le spectacle lui-même, n’est pas ce qu’elle allait être il y a quelques semaines.

Swashbuckling dans le ton et le contenu, cela allait être plein de bagatelles de pirates avec toutes les questions et réponses habituelles sur les choses qui s’étaient bien ou mal passées avec la réservation avant de conclure que rien de tout cela n’aurait vraiment d’importance la nuit.

Entre le vaisseau géant d’un côté du stade Raymond James et les lumières spectaculaires qui rayonnent sur le public remplissant les sièges des autres, l’apparat et le spectacle et tous les autres synonymes que Vince McMahon utilisait pour servir leur objectif et excusaient tout.

Mais nous sommes là où nous sommes, et où nous sommes pris au piège à l’intérieur en regardant cela.

Sachez que vous n’êtes pas un lutteur professionnel – le spectacle de la WWE et AEW doit continuer! l’entêtement est devenu de plus en plus irresponsable au cours de la semaine, quels que soient les bruits émis à propos des tests ou de l’éloignement social ou de la possibilité pour les talents de rester à la maison jusqu’à ce qu’ils explosent. Brodie Lee ne voulait pas refuser de porter son nouveau pyjama Exalted One sur Dynamite au cas où l’occasion se dissiperait entre-temps. Qui aurait le courage de dire “nouveau téléphone, qui dis?” à l’appel demandant de continuer à travailler WrestleMania, au-delà d’un «Big Dog» qui s’est révélé plus grand que jamais en ces temps insulaires et isolés?

Et là-dessus …