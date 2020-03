18 lutteurs qui n’ont jamais gagné un match PPV WWE

Gagner une place sur un pay-per-view de la WWE est une réussite en soi.

En plus d’un salaire lucratif, il donne aux artistes la possibilité de présenter leurs compétences sur une scène plus grande, offre une plus grande marge de manœuvre pour un match de qualité supérieure que sur la télévision hebdomadaire, et constitue un vote de confiance infaillible de la part des plus hauts gradés. quand ça devient une chose ordinaire. Pour les étoiles poussées, cela devient une habitude; pour les têtes d’affiche légendaires en mouvement, un autre record sur un CV étincelant.

Mais comme c’est toujours le cas dans tout environnement concurrentiel, pour chaque avoir, il y en a un. L’histoire de la WWE est parsemée d’hommes et de femmes qui n’ont pas réussi à remporter une seule victoire sur les plus grands spectacles de la promotion. Le Temple de la renommée, les champions à plusieurs reprises et les vétérans bien connus et respectés sont parmi eux, tandis que d’autres sont considérablement moins surprenants.

Notez que cette liste se réfère uniquement aux matchs en simple. Nous parlons ici en face-à-face, pas de menaces triples, de quatre voies fatales ou d’autres multi-hommes. Les artistes qui n’ont fait qu’une ou deux apparitions à la carte ont également été exclus. S’ils étaient inclus, la liste pourrait contenir des centaines de pages.

(Merci à l’utilisateur Reddit u / célèbreflawless pour avoir compilé les données.)