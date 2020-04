18 WWE WrestleMania 36 Réactions d’impulsion

Oui, certaines de ces réactions ne seront pas particulièrement impulsives. Mais alors le plus grand show de catch de l’année n’était pas en direct et la plupart se déroulait dans une salle de sport vide, alors ce n’est peut-être pas le moment pour le pédantisme.

Le tout premier WrestleMania de deux nuits (un événement uniquement divisé parce que l’événement se déroulant dans le monde entier l’a forcé à) vient de se conclure, avec l’événement principal de Brock Lesnar Vs Drew McIntyre se sentant à peine comme l’attraction principale du plus grand spectacle de l’année grâce à des circonstances incontournables qui ont détourné cet acte d’évasion grandiose.

Ce WrestleMania sera un sujet de discussion pour toujours – c’était la seule prédiction interne qui s’est avérée vraie. Sortis du Raymond James Stadium de Tampa lorsque la société n’a pas eu le choix, la plupart des talents n’ont pas pu obtenir le temps de télévision typique (et dans ce cas, nécessaire) pour promouvoir leurs programmes à temps pour le “ Show Of Shows ” “.

Au fur et à mesure que la situation mondiale empirait, la raison de tout cela existait également. La WWE avait des paymasters à apaiser et était évidemment prête à jouer la santé du talent pour le faire.

Le spectacle en valait-il vraiment la peine? En bref, non, mais le débat plus large permet d’exister un match dont on se souviendra pendant des décennies. Juste au moment où la logique et le monde en général avaient toutes les bonnes réponses, la WWE a réussi à changer quelques questions clés.