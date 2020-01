2 grandes stars de la WWE vont manquer WrestleMania 36?

WWE.com

WrestleMania 36 se profile à l’horizon, mais il semble que la WWE pourrait se passer de deux de ses plus grandes stars pour le “ Show of Shows ” de cette année.

Ces stars sont The Undertaker et Ronda Rousey, qui ne se trouvent actuellement pas dans les plans de la WWE pour leur spectacle annuel de divertissement sportif – selon Dave Meltzer dans le Wrestling Observer Newsletter de cette semaine.

Aucun des deux ne devrait se battre lors de l’événement. En ce qui concerne “ Taker, Meltzer note que ” The Deadman ” serait en train de négocier avec la WWE pour une place potentielle dans la série, bien qu’il n’y ait pas de mot sur ce qu’il pourrait obtenir à Tampa Bay si ces négociations réussissaient. Rien n’a été crayonné pour lui pour le moment.

En ce qui concerne Rousey, Meltzer prétend avoir été informé qu’elle ne lutterait pas pendant la période de diffusion.

L’Undertaker n’est pas apparu du tout à WrestleMania 35, manquant “ The Grandest Stage of Them All ” pour la première fois depuis des années. Il s’est toutefois montré pour détruire Elias à Raw la nuit suivante. Rousey est entrée dans l’histoire en participant au premier événement principal féminin Mania aux côtés de Becky Lynch et Charlotte Flair.