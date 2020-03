2 hauts et 7 bas de la WWE WrestleMania 28

WWE.com

La WWE n’a pas été distancée à distance par la réponse largement ennuyée que WrestleMania XXVII a reçue, ni même eu le temps. Moins de 24 heures après que The Rock ait coûté à John Cena le championnat de la WWE contre The Miz, la société réservait l’événement principal de l’année suivante dans une puissante confrontation post-WrestleMania Raw.

C’était une stratégie audacieuse qui a alimenté une stratégie sans doute encore plus audacieuse. 12 longs mois devaient être donnés à un match de rêve de bonne foi qui ne nécessitait pas de sous-titres accrocheurs ou de luttes chintzy. Le ‘Champ’ n’aurait pas besoin d’une ceinture, le ‘Great One’ n’aurait pas besoin de grands matchs mais la ‘Grandest Stage’ pourrait rester tout de même réglée.

“Once In A Lifetime” était le seul mensonge que la WWE avait besoin de dire, même si c’était si glamour qu’ils n’étaient pas autorisés à l’oublier un an plus tard. Les enjeux et les tensions qui l’entouraient quand ils étaient encore réels? Ouf, oublie ça.

Non, oublie ça. Et n’oubliez pas de vous procurer vos billets pour WrestleMania 29!

