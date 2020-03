2 mars 2020 – Randy Orton-Betth Phoenix

Une soirée bien remplie attendait sur WWE Raw hier soir où le Hall of Famer Beth Phoenix était présent pour donner une mise à jour sur Edge. Les championnats par équipes étaient en jeu, tandis que deux gros retours ont eu lieu dans un combat par équipe sans titre. AJ Styles était en action dans un nouveau match contre Aleister Black.

Shayna Baszler a également participé à son premier match le lundi soir, où la championne de la WWE Brock Lesnar était également présente. Découvrez les résultats de l’émission qui a eu lieu au Barclays Center de Brooklyn, New York,

Brock Lesnar a lancé la WWE Raw avec son avocat général Paul Heyman qui a coupé une promo lors du match pour le titre de WrestleMania contre Drew McIntyre. Le challenger du championnat de la WWE est rapidement sorti pour affronter le champion à l’intérieur du ring. Lesnar avait l’intention de quitter le ring mais est revenu pour délivrer un tir bon marché.

Mais McIntyre a laissé tomber The Beast avec un Claymore Kick à une belle pop de la foule. McIntyre a suivi avec deux autres sur la rampe alors que les fans se déchaînent.

NICE TRY, BROCK. @ DMcIntyreWWE vient d’en avoir un sur @BrockLesnar sur la route de @WrestleMania! #Raw pic.twitter.com/Re3ubnZzIr

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

IL LUI A DE NOUVEAU. # Raw @DMcIntyreWWE pic.twitter.com/I9Ve17f9vE

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Les titres de la WWE RAW Tag Team étaient en jeu dans un affrontement entre The Street Profits et Seth Rollins et Murphy. AOP se tenait sur la rampe et se dirigeait vers le ring selon les instructions de Rollins. L’arbitre les a éjectés alors qu’ils commençaient à se disputer avec lui. Kevin Owens est apparu de l’arrière et a frappé un Stunner sur Rollins. Montez Ford a ensuite frappé un chapiteau Frogsplash pour le pin pour remporter les titres.

Oh salut, @FightOwensFight! pic.twitter.com/YO13uSQ9DG

– Lutte TDE (@tde_wrestling) 3 mars 2020

NOUVELLES CHAMPS MOOD. # Raw @AngeloDawkins @MontezFordWWE pic.twitter.com/Tm6QgoCVdC

– Univers WWE (@WWEUniverse) 3 mars 2020

WWE 24/7 Title Match était le prochain sur WWE Raw où Ricochet a affronté Riddick Moss. Ricochet a livré une presse Shooting Star pour un compte proche de 2. Moss est revenu avec un gros coude suivi d’un Superkick. Il a ensuite conduit Ricochet dans le cou mat pour garder sa ceinture.

Le témoin Riddy Mo. @ riddickMoss est TOUJOURS votre # 247Champion après une énorme victoire sur @KingRicochet sur #Raw! pic.twitter.com/XUuG26kkzO

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Aleister Black devait affronter AJ Styles sur WWE Raw. Mais pour obtenir Styles comme son adversaire, il doit avoir battu Anderson et Gallows. Black a battu Anderson avec une messe noire tandis que Gallows s’est disqualifié menant au troisième match. Gallows et Anderson ont frappé un Magic Killer avant le début du match, permettant à Styles de frapper un avant-bras phénoménal sur Black pour obtenir la victoire.

CETTE fois, @WWEAleister doit passer par BIG @LukeGallowsWWE s’il veut un morceau de @ AJStylesOrg… #Raw pic.twitter.com/Kz4nmz7krH

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Oui, @AJStylesOrg vient de le faire.

Laissez tomber votre réaction GIF ⬇️. #Raw pic.twitter.com/ODdBBMlGrG

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Liv Morgan contre Ruby Riott était le prochain match sur WWE RAW avec Sarah Logan comme arbitre spécial. Riott a abattu Morgan dans un cas en essayant d’obtenir le tombé mais Morgan a été expulsé. Riott n’était pas content et a discuté avec Logan. Morgan a enroulé Riott pour obtenir la victoire. Après le match, Morgan a abattu Ruby avec un Dropkick tandis que Logan a planté Morgan avec un gros coup.

Tout sur RETALIATION pour @YaOnlyLivvOnce ce soir contre @RubyRiottWWE! #Raw pic.twitter.com/DOSIquSSgp

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Cela ne peut pas être facile à regarder pour @sarahloganwwe… # Raw @RubyRiottWWE pic.twitter.com/qKAeN3Tn9T

– Univers WWE (@WWEUniverse) 3 mars 2020

Chaque femme pour elle-même à l’intérieur de la # EliminationChamber… # Raw #WWEChamber @sarahloganwwe pic.twitter.com/sN5Hmjakr4

– Univers WWE (@WWEUniverse) 3 mars 2020

Erick Rowan a révélé que sa cage mystérieuse pour animaux de compagnie contenait une grande tarentule pour effrayer No Way Jose et ses amis.

IL A OUVERT LA CAGE!

QU’EST-CE QUE LE HECK?! # Raw @ERICKROWAN pic.twitter.com/hqQPGiJFi5

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Traumatisé pour toujours. # Raw @ERICKROWAN pic.twitter.com/PcbDgjiPWn

– Univers WWE (@WWEUniverse) 3 mars 2020

La championne par équipe féminine de la WWE, Kairi Sane, a affronté Shayna Baszler sur WWE Raw. Asuka n’a pas pu concourir en raison d’une entorse au poignet. Malgré la présence de Becky Lynch dans le commentaire, Baszler a esquivé un coude InSane et a livré un suplex gutwrench pour prendre le contrôle.

Sane est allé à nouveau pour le coude seulement pour se coincer dans l’embrayage Kirifuda et y taper. Shayna a puni Sane encore plus avec le mouvement même après la fin du match.

L’HOMME EST ICI. # Raw @BeckyLynchWWE pic.twitter.com/Xw6tDP3zKv

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Le #QueenOfSpades est TOUTES LES AFFAIRES se dirigeant vers # WWEChamber. # Raw @QoSBaszler pic.twitter.com/ZRl6IXVZfX

– Univers WWE (@WWEUniverse) 3 mars 2020

Créez le premier des nombreux W sur #Raw pour @QoSBaszler. pic.twitter.com/0I52gfaT7o

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Rey Mysterio et Humberto Carrillo ont fait équipe sur WWE Raw contre Angel Garza et Andrade. Le duo de talons était en contrôle jusqu’à ce que Rey et Carrillo travaillent ensemble et apportent quelques fautes rapides. Rey a frappé un Destroyer sur Garza et a frappé deux 619 sur lui et Andrade. Carrillo a enchaîné avec un gros Moonsault sur la corde du haut pour assurer la victoire.

Peu importe comment vous pensez l’avoir… @ reymysterio trouve un moyen. #Raw pic.twitter.com/xVqrATBxN7

– Univers WWE (@WWEUniverse) 3 mars 2020

Considérez @AngelGarzaWwe DÉTRUIT. 🤯 # Raw @reymysterio pic.twitter.com/NSvXgc9VXQ

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Le Temple de la renommée de la WWE, Beth Phoenix, était sur WWE Raw pour donner une mise à jour médicale sur son mari Edge après l’attaque de Randy Orton. Mais avant cela, Orton est intervenu et nous a dit qu’il avait sauvé le corps d’Edge par l’attaque, car il pouvait maintenant passer du temps à la maison avec Beth et ses enfants.

Une Beth en colère a giflé Orton au visage et lui a donné des coups de pied dans les tripes. Mais Orton est revenu tout de suite avec un RKO sur Beth pour la coucher. Des superstars et des officiels ont couru sur le ring pour vérifier Beth alors que le spectacle avait disparu.

Il est temps. # Raw #BethPhoenix @TheBethPhoenix pic.twitter.com/b8rdwsXYqg

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

Quelque chose que nous craignions tous… est devenu réalité. # RKO # Raw #BethPhoenix @RandyOrton pic.twitter.com/XLn8qGW2Y0

– WWE (@WWE) 3 mars 2020

#BethPhoenix 🙏🙏🙏 # Raw pic.twitter.com/SNFhUDqaMW

– Univers WWE (@WWEUniverse) 3 mars 2020