20 anciennes stars de la WWE qui devraient entrer dans une bataille royale Gimmick à WrestleMania 37

WrestleMania 37 sera le 20e anniversaire de WrestleMania X-Seven, alias la plus grande vitrine des Immortels qui soit. Cette nuit historique, après la folie de TLC II, nous avons eu droit au tout premier Gimmick Battle Royal.

Avec une durée de match d’un peu plus de trois minutes, 19 des gimmicks les plus célèbres de l’époque de la WWF, des époques passées, tels que Doink The Clown, Jim Cornette et The Bushwhackers ont participé à une bataille de cordes royale. Enfer, même le putain de Gobbeldy Gooker est arrivé. Remporté par The Iron Sheik, le match était une idée inspirée qui a ajouté son propre élément attachant, sur une carte Mania déjà empilée.

Il n’a pas dépassé son accueil, a permis aux fans de se ressourcer après le spectaculaire épuisant qui était TLC II, et a célébré certains des plus grands actes de bizarrerie de la WWE des années passées. De plus, les fans à la maison qui regardaient PPV ont eu droit à des commentaires brillamment divertissants de Bobby ‘The Brain’ Heenan et Gene Okerlund, qui ont qualifié le match de manière hilarante.

Avec le Andre The Giant Memorial Battle Royal n’ajoutant aucune valeur en plus de donner un salaire WrestleMania aux lutteurs de cartes inférieurs, le Gimmick Battle Royal pourrait être le nettoyant de palais parfait sur une carte Marathon ‘Mania. Dans cet esprit, ces 20 anciens personnages seraient des explosions dignes du passé…