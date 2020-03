20 choses que vous ne saviez pas sur Trish Stratus

Trish Stratus a fait ses débuts à la WWE dans l’épisode du 19 mars 2000 de Sunday Night Heat.

Se sentir déjà vieux? C’était il y a 20 ans, et personne n’aurait pu deviner à l’époque que l’ancien modèle de fitness allait devenir l’une des superstars féminines les plus progressistes de la lutte. Avant d’atteindre ce piédestal de grandeur, Trish a dû se battre pour le changement et manger de la merde par le biais de l’approche de bonbons pour les yeux des dames.

C’est incroyable de regarder en arrière sur les deux dernières décennies et de voir tout ce que Stratus a accompli; elle est sept fois championne féminine, a contribué à influencer d’innombrables héroïnes modernes comme Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks, Natalya et plus, a réussi à lutter contre son statut sexuel sur les jambes et a même remporté l’ancien titre hardcore en 2002 .

Depuis qu’il a quitté la lutte à plein temps en 2006, Stratus a été intronisé au WWE Hall Of Fame, a ouvert un studio de yoga primé, a joué dans certains films et émissions de télévision, a lancé un retour mémorable pour “encore un match” à SummerSlam 2019 et plus.

C’est une légende, et il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour parcourir les documentaires de la WWE et d’autres interviews à la recherche de morceaux de connaissances à son sujet …