20 photos de superstars de la WWE quand elles étaient jeunes

Tout de suite, c’est une collection de photos côte à côte qui montrent à quoi ressemblent 20 superstars de la WWE maintenant et à quoi elles ressemblaient alors.

Quand c’est “alors” exactement? Eh bien, cela varie, mais nous nous sommes efforcés de choisir les clichés les plus intéressants de leur vie. Certains sont de l’enfance, d’autres de l’adolescence, et certains montrent même des stars sélectionnées comme de jeunes lutteurs professionnels en herbe. Il y a aussi un bon mélange de noms Raw et SmackDown ici pour aider à garder les choses variées aussi.

Quelques choix peuvent vous surprendre. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait Nia Jax au lycée? Que diriez-vous de savoir quel genre de style Seth Rollins faisait basculer pendant ses années de formation dans l’entreprise? Les deux sont ici, tout comme les photos de Kurt Angle, Ronda Rousey, Daniel Bryan, Becky Lynch, Braun Strowman et plus encore.

“ L’Homme ” n’aurait pas pu être plus éloigné de la vérité dans la jeunesse de Becky, Finn Bálor n’était pas encore un homme ordinaire faisant des choses extraordinaires et Daniel Bryan était plus enclin à un sourire insolent qu’une diatribe passionnée pour protéger le planète du mal …