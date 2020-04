20 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine sur Instagram (12 avril)

Cash Wheeler et Dax Harwood, souvenez-vous des noms. Ou souvenez-vous peut-être de leur autre nom: The Revival, car il semble que les dernières sorties célèbres de la WWE se dirigent probablement vers AEW. Et étant donné qu’ils n’ont apparemment PAS de clause de non-concurrence, cela pourrait arriver plus tôt que prévu.

Dans d’autres nouvelles, Reby Hardy a déclaré que nous ne devrions pas nous attendre à ce que Matt Hardy soit libéré de son auto-isolement, que la loi change ou non (car elle le gardera à la maison si elle le doit). Heureusement pour toutes les personnes impliquées, Reby pourrait être l’hôte tôt ou tard après que son mari ait défié Chris Jericho pour un match de suppression d’élite dans l’enceinte.

Ailleurs, les guerres du mercredi soir étaient presque un match nul, Jake The Snake a rejoint les rangs en quarantaine, Tony Khan a révélé que Dustin Rhodes est son lutteur préféré de tous les temps et AEW a signé Anna Jay. Vous savez, malgré le fait qu’ils le refroidissaient sur les signatures.

Et à travers tout cela, les superstars ont partagé leurs selfies de verrouillage (et fonctionnent toujours) sur les réseaux sociaux.

C’était la semaine sur AEW Instagram …