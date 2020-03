20 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine sur Instagram (1er mars)

Une autre semaine, des réponses plus éclatantes à AEW alors que la société a mis en place un autre PPV impressionnant dans Revolution. Ce n’était pas sans défauts – inévitablement – car le placement et le traitement du match féminin étaient assez cyniques, mais c’est l’un de ceux qui ont des moments qui dureront longtemps.

Et malgré les informations selon lesquelles AEW ralentissait les signatures, Lance Archer et Colt Cabana ont fait leurs premières apparitions cette semaine, ce dernier faisant irruption dans Revolution pour laisser une marque. Et en parlant de marques, Cody Rhodes a révélé son nouveau tatouage de cou étonnamment diviseur, qui menaçait de générer plus de bavardages en ligne que son vrai match pendant un moment.

La semaine a été chargée, avec Anthony Ogogo qui a officiellement commencé son entraînement, Le Champion a mis fin à son règne et TNT a confirmé qu’ils battaient Orange Cassidy au-dessus de toutes les autres stars d’AEW en ce moment. Comme il s’y attendrait probablement, pour être juste. Et à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour lever le rideau sur la promotion de Tony Khan et montrer leur vraie vie loin du ring.

C’était la semaine sur AEW Instagram …