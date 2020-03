20 raisons pour lesquelles le WWE Raw de la nuit dernière était un gâchis absolu

WWE

Le WWE Raw d’hier soir était d’un acabit différent de ceux habituellement couverts par la série Absolute Mess.

Certaines parties étaient excellentes. Une ouverture explosive a établi Drew McIntyre comme un conquérant Brock Lesnar d’une crédibilité imposante à la suite d’une formidable promo de Paul Heyman, mise en avant par la vente exceptionnelle du Champion de la WWE. Seth Rollins et Murphy vs. the Street Profits étaient très bien présentés et un excellent exemple de manigances pour booster un match plutôt que de le nuire. C’était peut-être un peu long, mais le tag lucha était très amusant. Randy Orton et Beth Phoenix ont concocté l’un des segments Raw les plus mémorables de toutes les époques, et pas seulement pour le RKO: Orton a généré une véritable émotion organique dans un univers synthétique.

Ces allumettes et ces angles ont régné. Le reste de Raw? Pas tellement. Les niveaux de qualité sont passés de 8/10 à 2/10 sur plusieurs, parfois de segment en segment. Le pendule pivota sauvagement. Raw était un amuse-gueule de trois heures avec des canapés de qualité gastronomique et des vol au vents à côté de rouleaux de saucisses purulentes et de boulettes de sh * farcies. En effet, c’était un gâchis absolu.

Passons en revue ce spectacle ridicule et incohérent…