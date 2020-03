25 messages Instagram les plus révélateurs de la semaine sur WWE (15 mars)

Le monde est peut-être en train de s’arrêter face à une crise sanitaire mondiale qui menace d’arrêter WrestleMania cette année, mais la lutte trouve un moyen. Pour le moment, la WWE n’a pas fermé ses portes, même si elle a été forcée de fermer ses portes.

Jusqu’à présent, nous savons que Mania sera sans fans européens (y compris les Britanniques et les Irlandais en tant qu’addition tardive), mais nous devrons tous attendre avec une haleine appâtée jusqu’au dernier moment possible, sans aucun doute, pour voir si cela se passe dans l’emplacement prévu du tout.

En plus de la crise des coronavirus, cette semaine a vu Jeff Hardy revenir (et faire ses débuts avec un nouveau finisseur), Bray Wyatt a élaboré un plan d’urgence pour combattre John Cena si Mania échoue et plus de discussions sur la superstar de la NFL Gronk faisant son saut attendu à la WWE.

Et à travers tout cela, les superstars se sont rendues sur Instagram pour montrer avec défi que leur vie est dictée par des pandémies. C’était la semaine sur Instagram WWE …