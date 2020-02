25 messages Instagram les plus révélateurs de la semaine sur WWE (9 février)

L’attention de Vince McMahon pourrait être un peu divisée ce week-end avec le début de la dernière tentative de faire de la XFL une chose, mais le monde de la WWE ne cesse de tourner.

Cette semaine, nous avons vu une autre superstar dépouillé inutilement de son prénom, nous avons vu deux nouvelles signatures très excitantes sous la forme de Killer Kross et Timothy Thatcher (sans parler d’une série d’autres talents de développement) et nous avons vu un grand indice que l’EC3 pourrait être en route. Si les hashtags sont quelque chose à passer, au moins.

Pendant ce temps, nous avons vu des indices que Rusev pourrait ne jamais se venger – une honte énorme pour absolument personne – à moins que sa situation contractuelle ne soit résolue, nous avons vu Goldberg et The Fiend s’installer et il semble que Tay Conti pourrait être sur le point de sortir aussi. Un peu de haut en bas, non? Terriblement sur la marque.

Quoi qu’il en soit, à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour se montrer au soleil, pour révéler leur physique et leurs blessures améliorées et pour nous permettre généralement de voir à quoi ressemble la vie derrière le rideau.

C’était la semaine sur Instagram WWE …