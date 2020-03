25 personnes qui ne sont définitivement pas l’exalté

Après un long et lent voyage sur cette piste narrative de lutte d’antan du seigneur mystérieux d’une faction sombre, nous sommes sur le point de découvrir qui est l’Exalté.

Dans la malheureuse improbabilité d’une révélation révolutionnaire selon laquelle “c’était moi tout le temps” de Vince McMahon, il semble que le candidat le plus probable sera Matt Hardy. À moins bien sûr que les taquineries dont nous sommes nourris ne soient rien mais une mauvaise direction, ce qui est éminemment possible.

Il y a bien sûr d’autres candidats, et les spéculations sur ce front ont été aussi nombreuses que vous pouvez vous attendre de ce genre de scénario.

Tout au long de tout cela, bien sûr, un homme a contrôlé l’information: Evil Uno. Et dans la perspective de la grande révélation, celle masquée a exclu un certain nombre de possibilités (à la fois probables et malheureusement non).

Nous pouvons donc commencer à peindre une image de qui est le chef de l’Ordre des Ténèbres, voici une liste définitive de personnes (pour la plupart) qui ne sont absolument, catégoriquement PAS l’Exalté. De manière passionnante, Gangrel est toujours en lice …