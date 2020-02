25 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine (16 février)

Commençons tout de suite ici en disant que Dolph Ziggler peut mordre le gros et Otis est un trésor qui mérite d’être protégé à tout prix. Ce qui s’est passé cette semaine n’a rien d’une sorte de catastrophe et quelqu’un finira par payer.

Quoi qu’il en soit, maintenant que CETTE nouvelle importante est à l’écart, il y a beaucoup d’autres choses à discuter, comme le fait que John Cena devrait apparemment affronter Elias à WrestleMania 36 pour le plus grand plaisir de personne. Ensuite, il y a l’allusion que la WWE a falsifié les contrats MLW (prétendument, bien sûr) et l’étrange nouvelle que le championnat féminin de la WWE devrait être défendu en Arabie saoudite. Le monde à l’envers, semble-t-il.

Cette semaine a également vu un départ lorsque Cathy Kelley s’est retirée, mais deux presque aussi bons retours que Tay Conti et Matt Hardy ne semblent aller nulle part. Et avec Bautista lié à un retour anticipé de la retraite et au retour de Goldberg, la WWE a au moins certains de ses vétérans préférés avec qui jouer. Qui a vraiment besoin de nouveaux talents?

Et à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour faire ce qu’elles font. C’était la semaine sur Instagram WWE …