25 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine (29 mars)

Nous pourrions nous diriger vers un WrestleMania «pare-chocs» (avec une mise en garde évidente tout-puissant), mais la WWE souffre actuellement. Les cotes sont en baisse grâce aux spectacles dans des arènes vides (et à la “qualité” bizarre de SmackDown), la liste est abandonnée en raison de la maladie et des préoccupations justifiées concernant la sécurité médicale et AEW prend des photos avec joie.

Pourrait-il y avoir un cas pour fermer complètement la boutique et juste sortir de la tempête avec des clips? Est-ce que quelqu’un manquerait vraiment les spectacles de l’arène vide? La pause ne pourrait-elle pas vraiment aider?!

Mania a maintenant été filmé, bien sûr – apparemment avec plusieurs fins – et nous commençons à avoir une idée de ce qui va se passer là-bas, mais il est difficile de ne pas se demander si cela pourrait simplement se poursuivre sans aucune construction à partir d’ici. Ce n’est pas comme si tout le monde regardait de toute façon.

En plus de tout cela, la venue de Steve Austin sur le réseau, il s’avère que Vince McMahon n’est pas vraiment chaud sur CM Punk ou Alberto Del Rio et Lana a révélé que les fans toxiques sont la raison pour laquelle elle publie comme elle le fait sur Instagram.

Et en parlant de ça … C’était la semaine sur Instagram WWE …