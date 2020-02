25 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine sur la WWE (2 février)

Bon mois à tout le monde sauf au gars qui refuse de rendre son nom à Ryback. Eh bien, les gars. Vous connaissez les uns.

Au cours de la semaine du Royal Rumble et du plus grand retour de choc de la lutte – non, pas lui, Edge – il y avait inévitablement une saveur de ‘Mania’. Nous avons vu des nouvelles des tentatives de The Rock pour obtenir un match avec Sting, Rey Mysterio ou Macho Man à WrestleMania 21, nous avons vu le retour de Ronda Rousey taquiné et nous avons vu la confirmation de Dave Meltzer que l’Undertaker ne figurera pas au événement vitrine.

Il y a également eu d’énormes changements dans les coulisses, une baisse massive de la valeur de l’entreprise (whoops) et une autre demande du Revival d’être lâchée. Quelque chose me dit qu’une de ces choses ne sera pas tout à fait la priorité.

Et à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour montrer à quoi ressemble la vie derrière le rideau de fer de Vince McMahon. C’était la semaine sur Instagram WWE …