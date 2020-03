25 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine sur la WWE (22 mars)

Quand on revient sur l’histoire de la WWE, ce sera toujours la semaine où WrestleMania a été annoncé pour la première fois comme un événement de deux jours. Après des années passées à défendre cette décision, la situation médicale mondiale a forcé la main de Vince McMahon et nous sommes prêts pour la plus grande, mais aussi – bizarrement – la plus petite manie de tous les temps. Jusqu’à présent, de toute façon.

Le double en-tête sera filmé cette semaine avec la WWE qui cherche à resserrer toutes les opportunités pour quiconque d’être infecté au moindre degré. Vince McMahon semble rester à l’écart et l’entraînement au Performance Center est annulé.

En plus de cela, il y a eu des rumeurs de départ de Daniel Bryan, encore plus de discussions sur CM Punk de retour à Mania (s’il vous plaît ne le faites pas quand il n’y a pas de foule) et Hulk Hogan a obtenu un règlement savoureux dans son affaire de sex tape.

Maintenant plus que jamais, les lutteurs passant plus de temps seuls et à la maison, nous avons une bonne chance de voir ce qu’ils font lorsqu’ils ne sont pas au travail. Et les médias sociaux sont la réponse.

C’était la semaine sur Instagram WWE …