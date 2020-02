25 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine sur la WWE (23 février)

Au cours de la semaine où parfois la star de la WWE (et sans doute le futur visage de retour) Tyson Fury a battu Deontay Wilder dans un certain style, il y a plus de mauvaises nouvelles potentiellement pour les fans de The Revival (tel quel) car il semble qu’ils sont sur le point de “top” les gars “niveau avec AEW. C’est en supposant qu’on leur ait jamais accordé leur libération bien sûr.

En plus de cela, nous avons vu Matt Hardy et Tay Conti flirter tous les deux sur les réseaux sociaux avec la porte de la WWE, bien que tous les deux semblent le faire pour le gadget. Et bien sûr, au moins une superstar pourrait rentrer bientôt, Jeff Hardy retournant à SmackDown. Et puis il y a la question du retour continu de Goldberg, qui l’a vu pousser Matt Riddle à contrarier.

Ce sont de vieilles choses traitées, de l’autre côté de la médaille, la WWE est prête à ouvrir son centre de performances japonais longtemps discuté et on parle de droits PPV allant à ESPN. Ce qui signifie, une fois de plus, que le réseau que nous avons ébranlé comme le meilleur moyen de regarder la WWE ne sera pas vraiment adapté à l’objectif. Super truc.

Et à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour ouvrir le rideau sur leur vie loin du ring. C’était la semaine sur Instagram WWE …