25 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine sur WWE (12 avril)

Qui aurait pensé que la période de changement post-WrestleMania commencerait cette semaine avec des hauts gradés de la WWE lisant enfin correctement les hashtags du Revival et leur donnant leur libération?

Outre cette grande nouvelle, nous avons vu les réflexions de Hulk Hogan sur la crise mondiale actuelle, Ronda Rousey jouant avec les fans de la WWE, une infection virale dans les rangs de la WWE et les débuts de Cal Bloom sur SmackDown.

Il y a aussi eu plus sur le dos d’un WrestleMania 36 soi-disant sous-performant (du moins en termes de tendances Google), car il semble que Vince McMahon ne sera pas influencé dans sa décision de ramener l’enregistrement en direct le plus tôt possible.

Les superstars qui ont actuellement un boom de deuxième carrière sur TikTok seront dévastées.

C’était également la même semaine où il a fermé les portes de la XFL, donc il doit ressentir la morsure, mais au moins la WWE a remporté la première victoire de la guerre du mercredi soir en 2020. Pas étonnant vraiment, compte tenu de ce qui a été jeté – y compris un match entre Gargano et Ciampa qui pourrait bien continuer en ce moment.

Et à travers tout cela, les superstars ont profité des médias sociaux pour montrer leur vie derrière le rideau de verrouillage et dans les vestiaires et les gymnases du monde. C'était la semaine sur Instagram WWE …