25 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine sur WWE (26 janvier)

Alors que nous nous tenons sur le précipice béant avant le Royal Rumble de cette année, avec sa promesse de gros chocs, d’énormes retours et un gagnant qui sera certainement poussé pendant toute une année * (* période de temps sujette à changement), il est temps de revenir sur le meilleur et le pire de la semaine.

Comme l’entrée tardive de Seth Rollins dans une procédure avec une promotion de café accidentellement raciste (dans un monde de posts sociaux stupides, certains se démarquent toujours) et la rumeur de ce week-end d’un grand choc Royal Rumble. Non, pas Punk. Probablement.

Pendant ce temps, les Mondiaux sont entrés en collision et cela n’a pas été totalement inutile – bien que la blessure d’Alexander Wolfe ait été une note de bas de page malheureuse pour les procédures – alors qu’un nouveau champion Cruiserweight a été couronné. En plus de cela, Rey Mysterio dit qu’il veut jouer son vrai visage contre les cheveux d’Andrade (oui, WRESTLING!), Daniel Bryan a sorti un nouveau T-shirt écologique et Seth Rollins a tiré fort sur les fans de la WWE. Vous savez, avant le café racisme.

Et à travers tout cela, les superstars se sont tournées vers les médias sociaux pour montrer leur vie loin du ring. C’était la semaine sur Instagram WWE …