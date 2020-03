25 publications Instagram les plus révélatrices de la semaine sur WWE (8 mars)

Lors du compte à rebours vers Elimination Chamber, le monde de la WWE a – quelque peu inévitablement – été emporté par la crise mondiale des coronavirus, qui est apparemment à l’origine de toutes sortes de problèmes avec l’étiquette du lutteur en interdisant les poignées de main. Délibérément faibles ET réels.

Ce n’est évidemment pas quelque chose à plaisanter et ce n’est pas non plus quelque chose à saisir dangereusement dans une opportunité de clickbait, comme les bons gars de la WWE sur Fox l’ont prouvé ce week-end.

En plus de tout cela – et des répercussions probables supplémentaires de la crise – Scott Steiner se rétablira apparemment après un récent effondrement lors d’un spectacle de l’Impact, Shayna Baszler a répliqué aux supposées critiques de Vince McMahon et Steve Austin revient à Brut. Encore.

Et à travers tout cela, les superstars sont allées sur Instagram pour faire ce qu’elles font. C’était la semaine sur Instagram WWE …