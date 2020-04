2K Reveal WILD Trailer Pour le nouveau jeu vidéo WWE Battleground!

WWE

2K a révélé sa dernière version de la WWE à la suite de nouvelles la semaine dernière que le 2K20 rondement moqué et lourd de bugs ne recevrait pas de suivi annuel traditionnel.

Selon la bande-annonce, WWE 2K Battlegrounds se penchera sur l’évasion et l’excitation de l’arcade plutôt que sur le réalisme. Des extraits d’une bande-annonce montrent John Cena et The Rock se battant au-dessus de crocodiles affamés et Becky Lynch et Charlotte Flair éclatent en flammes, le jeu dans l’ensemble ressemblant plus à une suite spirituelle à WWE All Stars de 2011 qu’à tout ce que la société a produit depuis.

Expliqué dans le cadre d’une “lettre ouverte de 2K à la communauté des joueurs de la WWE”, 2K a déclaré: “Nous avons deux mots pour vous: NOUVEAU JEU! Nous sommes ravis de vous présenter WWE 2K Battlegrounds, une toute nouvelle WWE une expérience de jeu qui proposera une action de style arcade et des conceptions, des environnements et des mouvements Superstar exagérés. Nous nous concentrons sur le plaisir de ramasser et de jouer sur les réseaux sociaux, mais avec beaucoup de profondeur pour ceux qui veulent se familiariser avec il.

Que vous soyez un joueur occasionnel qui apprend simplement les cordes ou un fan passionné prêt pour toute l’action, WWE 2K Battlegrounds offre une autre façon de profiter de l’action des jeux vidéo WWE. Le jeu est développé par Sabre Interactive, le studio derrière NBA 2K Playgrounds, qui a travaillé dur sur WWE 2K Battlegrounds et est ravi de vous laisser sentir ce qu’ils cuisinent.

WWE 2K Battlegrounds devrait être lancé cet automne et nous avons hâte de partager plus d’informations sur le jeu dans les mois à venir. “

En savoir plus sur quels autres animaux vous pouvez nourrir vos lutteurs les moins préférés au fur et à mesure que 2K nous le dira …