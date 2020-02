3 ENORMES correspondances pour la WWE NXT de la semaine prochaine

WWE

Hier soir, la WWE a présenté l’émission de retour à la maison de NXT pour TakeOver: Portland et bien que l’épisode n’était pas exactement rempli de ramifications qui changent la donne pour la spéciale de ce dimanche, les bookers ont mis en place un tas de nouvelles correspondances pour l’émission de retombées de la semaine prochaine.

Le premier et le plus notable est Velveteen Dream contre Roderick Strong. Cela vient après le retour impressionnant de Dream la semaine dernière, avec Dream confrontant The Undisputed Era vêtu de collants qui disent “appelle-moi Marina” – un cri à la femme de Strong. Roddy a frappé le ring pour demander des excuses à Velveteen hier soir et alors que Dream n’était pas là en direct, il a répondu à l’appel via le grand écran.

Nous obtenons également un match de titre Cruiserweight opposant le champion Jordan Devlin à Lio Rush. “ L’homme de l’heure ” a saisi cette opportunité en battant Angel Garza via un roll-up, ce qui a valu à Lio son premier tir à la ceinture depuis qu’il l’a déposé à Garza le 11 décembre.

En plus de cela, Chelsea Green aura l’occasion de venger sa récente défaite contre Kayden Karter, le manager Robert Stone promettant une relance complète de son écurie, Robert Stone Brand. Green a été battu par Karter la semaine dernière.