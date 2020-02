3 grands noms à surveiller de chaque équipe XFL

Le XFL de Vince McMahon a fait son grand retour après presque 20 ans. Serez-vous en accord?

Vince promet que ce tour de table sera plus fidèle au jeu de football avec moins de paillettes, moins d’exploitation sexuelle des pom-pom girls, moins de bouffonneries exagérées et de meilleures annonces. Cependant, nous n’aurons pas les surnoms amusants sur les maillots cette fois.

Quoi que vous pensiez personnellement des surnoms, le gadget a fini par être l’une des meilleures idées pour une ligue avec des listes pleines d’inconnues. Le jour J, Death Blow, Big Daddy et The Truth étaient mémorables du champion Los Angeles X-treme. Rod “He Hate Me” Smart, a littéralement fait son nom sur les Outlaws de Las Vegas et a ensuite fait la liste des Eagles de Philadelphie et des Panthers de la Caroline.

Des personnalités telles que Tommy Maddox, Mike Furrey et Jose Cortez ont atterri sur des formations de la NFL en s’appuyant sur leurs compétences sur le terrain plutôt que sur toute intelligence sur leurs plaques signalétiques.

Il sera intéressant de voir si cette nouvelle version de la XFL peut capter (et garder) l’attention des fans de football avec des listes construites par les morceaux d’anciens joueurs de la NFL, de la LCF et de la NCAA. De nombreux joueurs et entraîneurs seront en fait reconnaissables aux fans qui y ont prêté une grande attention. Pour ceux qui ne vont pas si en profondeur, voici une liste utile de noms de football connus pour vous donner quelqu’un à encourager!