3 hauts et 7 bas de la WWE WrestleMania 2000

C’était le meilleur moment.

2000 a été une année si fabuleuse pour la WWE qu’ils ont eux aussi succombé à la stratégie marketing du jour et inscrit le numéro à la fin du titre de l’événement. Loin de simplement paniquer ceux qui préfèrent une séquence plus nette, ce vol futuriste promis de quelque chose de fantaisiste tel que Sports Entertainment peut presque toujours livrer. Pas moins cette version de Sports Entertainment. Sports Entertainment – lutte professionnelle via Vince McMahon – à son apogée commerciale et critique.

La société a continué d’écraser la WCW dans quelque chose qui pouvait à peine être considéré comme une “guerre”, tandis que le Royal Rumble de janvier et No Way Out de février ont lancé une année qui allait devenir le meilleur de la société en matière de télévision à la carte.

Il n’y avait aucun lambeau de cynisme impliqué dans la première ligne de cette intro. C’était le meilleur moment. Ce n’était pas le meilleur de WrestleManias.

