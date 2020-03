3 montées et 4 descentes d’AEW Dark (10 mars)

AEW

La “sensation de sport réel” très discutée de Elite Wrestling a pris un coup absolu sur l’épisode de Dark Night de la nuit dernière.

Oui, c’est le B-show, mais cela compte toujours. Que Dark ne soit pas réservé et présenté selon les normes de Dynamite n’est pas un barrage routier: c’est toujours un produit auquel AEW assemble, met son nom et l’envoie dans le monde. Ce ne sont pas des matchs sombres malgré le nom de l’émission. Selon cette logique, WWE 205 Live serait un match sombre, alors oui, cet hebdomadaire d’une heure devrait être ouvert à des critiques constructives.

La nuit dernière, l’objectif était de mettre en place des actes plus établis que des lutteurs et des nouveaux arrivants définis, bien que les efforts d’AEW n’aient pas été entièrement couronnés de succès. La plupart de ces combats ont été bien exécutés. Pourtant, une poignée a souffert de mises en page inefficaces, annulant le frottement des vainqueurs, bien que l’angle de clôture du spectacle ait été bien reçu et ait atteint les bonnes notes.

Jimmy Havoc et Hikaru Shida étaient en compétition en simple contre quelques nouveaux venus. Ailleurs, Jurassic Express s’est enfermé avec Kip Sabian et Peter Avalon dans le premier match, Private Party a rencontré Sonny Kiss et Brandon Cutler pour l’événement principal, Colt Cabana a fait une apparition et Luther a continué d’être une menace.

Allumons le fusible …