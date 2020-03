3 noms énormes confirmés pour le WWE Raw de la semaine prochaine

WWE

Brock Lesnar, Drew McIntyre et Randy Orton ont tous été confirmés pour l’épisode de WWE Raw de la semaine prochaine, a annoncé la promotion.

Cela vient de l’arrière de la Raw peut-être la plus usée de l’histoire, alors que les événements actuels ont vu une équipe de lutteurs squelette travailler pour un WWE Performance Center vide à Orlando en Floride. Seuls Edge, The Undertaker, Steve Austin, Becky Lynch, The OC, Andrade et Rey Mysterio ont travaillé la série, avec Tom Phillips, Jerry Lawler et Byron Saxton sur le commentaire.

La WWE était tellement étirée avec la diffusion de la nuit dernière qu’ils ont été obligés de diffuser l’intégralité du match Royal Rumble masculin pour remplir le temps. Pourtant, ils font de leur mieux dans une situation difficile et cette année a été un excellent Rumble. Il y a certainement de pires façons de passer une heure.

Lesnar, McIntyre et Orton devraient au moins fournir une intrigue. Lesnar et McIntyre peuvent continuer leur querelle face à face tandis qu’Orton peut répondre au défi WrestleMania 36 d’Edge, bien qu’il se débrouille bien pour égaler la qualité de la promo de “ The Rated R Superstar’s ” lors du spectacle d’hier soir.

Il n’y a actuellement aucun mot sur qui d’autre pourrait être dans la série, bien que la WWE ait censément donné aux lutteurs de sauter les enregistrements jusqu’à ce que les événements actuels explosent.