3 nouveaux matchs WWE Super ShowDown 2020 annoncés

WWE.com

Le prochain grand événement saoudien de la WWE, Super ShowDown 2020, se termine ce soir, et alors que la carte était déjà assez bourrée avant hier, la promotion a maintenant ajouté trois nouveaux matchs à la programmation.

Le premier et le plus notable est Mansoor contre Dolph Ziggler. Le premier est toujours traité comme un héros du retour dans ces émissions et est toujours l’un des gars les plus sur la carte, donc c’était à prévoir. Ziggler est un solide adversaire pour lui.

Également confirmé: Humberto Carrillo contre Angel Garza, qui a une excellente chimie dans le ring, et The Viking Raiders contre Luke Gallows et Karl Anderson. Celui-là descend sur le Kickoff Show.

Voici à quoi ressemble la carte Super ShowDown 2020 après les nouveaux ajouts: –

Championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Ricochet

Championnat universel: ‘The Fiend’ Bray Wyatt (c) contre Goldberg

Championnats Raw Tag Team: Seth Rollins et Murphy (c) contre The Street Profits

Championnats par équipes SmackDown Tag: The New Day (c) contre The Miz et John Morrison

Championnat SmackDown féminin: Bayley (c) contre Naomi

Match du gantelet du trophée Tuwaiq: AJ Styles contre R-Truth contre Rey Mysterio contre Bobby Lashley contre Erick Rowan contre Andrade

Cage en acier: Le roi Corbin contre les règnes romains

Mansoor contre Dolph Ziggler

Humberto Carrillo contre Angel Garza

Spectacle de lancement: Les Viking Raiders contre Luke Gallows et Karl Anderson