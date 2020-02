3 Ups et 6 Downs de WWE SmackDown (7 février)

Ce fan de Roman Reigns planté a fait couler le contenu de sa tasse à gorgée WWE sur lui avant que son héros, le “ Big Dog ”, ne fasse peur au “ roi ” Corbin.

Si cette phrase ne résume pas le SmackDown de cette semaine, rien ne le fera. L’élan positif de la marque bleue a été freiné par l’un des épisodes de base les plus inutiles, les plus difficiles à contourner et les plus complets de la mémoire récente. Où est passée toute cette belle lutte? Pourquoi toute cette bonté de Royal Rumble s’est-elle évaporée juste à temps pour le prochain voyage en Arabie? Pourquoi les querelles qui auraient dû se terminer continuent-elles de faire rage?

Ce sont des questions qui nécessitent des réponses, mais elles ne semblent pas venir. San Jose n’a pas reçu le même traitement que les autres villes récemment – ils ont été jetés ici et ils méritent une médaille pour garder le moral à la fin.

D’accord, donc pas tous les épisodes de la télévision WWE ne seront gagnants, et ce n’est pas comme si SmackDown n’offrait pas au moins un peu de divertissement, mais c’était sérieusement sans inspiration par rapport au plaisir de la semaine dernière.

Voici tous les «Ups» et «Downs» d’un spectacle qui, dans le monde de la WWE, était un espace réservé et rien de plus …