3:16 Day Raw Updates for Tonight WWE PC Empty Arena Show with Steve Austin, Undertaker & Edge

La WWE retourne à son WWE Performance Center à Orlando, en Floride, pour un épisode spécial de l’arène vide de Monday Night Raw, alors que la route vers WrestleMania 36 continue ce soir – le jour 3:16 – avec les retours de WWE Hall Of Famer “Stone Cold” Steve Austin, Undertaker et Edge.

Ce soir marque la troisième émission de télévision en direct consécutive tournée sans public hors du centre de formation ultramoderne officiel de l’entreprise en raison des interdictions d’événements en direct résultant de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le show NXT On USA de la semaine dernière, mercredi et vendredi soir, SmackDown a été tourné deux jours plus tard dans une arène vide du WWE Performance Center.

Avant son retour sur l’émission de ce soir, le site officiel de la WWE a réédité leur «Stone Cold» Steve Austin pour célébrer le # 316Day ce lundi sur la bande-annonce de Raw avec des graphiques mis à jour qui indiquent «TONIGHT» au lieu de «MONDAY» comme dans l’original (voir original ci-dessous).

La description officielle de la vidéo de la bande-annonce de Raw se lit comme suit: “Stone Cold” Steve Austin pour célébrer le # 316Day ce soir sur Raw. Le «Stone Cold» du Temple de la renommée de la WWE, Steve Austin, sera à Raw pour célébrer le # 316Day, en direct à 8/7 C sur USA Network.

Comme indiqué, «The Texas Rattlesnake» a déjà été confirmé comme étant à Orlando, en Floride, le site de l’émission de ce soir au WWE PC le «3:16 Day» (16 mars), avec deux autres légendes de la WWE.

Il a tweeté la vidéo suivante pour promouvoir son apparition dans l’émission de ce soir, ce qui conduit à un nouvel épisode de “The Broken Skull Sessions” sur le réseau WWE avec Bret “The Hitman” Hart.

À votre santé! pic.twitter.com/3CCsS9POcD

– Steve Austin (@steveaustinBSR) 15 mars 2020

En plus de “The Bionic Redneck”, son confrère du Temple de la renommée de la WWE “The Rated-R Superstar” Edge a également été confirmé comme étant à Orlando pour le spectacle de ce soir, où sa rivalité brûlante contre l’ancien partenaire de RKO évalué “The Viper” Randy Orton monte en puissance alors que la route vers WrestleMania 36 continue.

Comme indiqué, Edge a publié le tweet suivant dimanche soir pour informer ses fans qu’il se délectait de la musique de Pearl Jam alors qu’il faisait le trajet dans sa camionnette à Orlando pour son apparition annoncée sur RAW.

Pick-up dans le vent. @PearlJam a démarré. Ici, je viens #RAW

– Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) 15 mars 2020

En parlant de Road to WrestleMania 36, ​​The Undertaker et A.J. Styles sera tous les deux dans le bâtiment de la WWE PC ce soir, alors que la signature du contrat officiel pour le match entre “The Phenom” et “The Phenomenal One” sur “The Grandest Stage of Them All” est en baisse ce soir.

WWE.com a publié le teaser suivant pour le segment de signature de contrat de WrestleMania 36 lundi soir dernier:

The Undertaker et AJ Styles signent leur contrat WrestleMania

AJ Styles a traversé toutes les lignes auxquelles il pouvait penser quand il a défié The Undertaker pour un match WrestleMania, puis il l’a rendu personnel.

Maintenant, il aura la chance de le dire au visage de The Deadman.

Une signature de contrat entre Styles et The Phenom a été fixée pour Raw ce soir, où leur match WrestleMania sera fait. Compte tenu des diverses insultes de Styles à la réputation du Phenom, à ses capacités et à sa famille, il est prudent de dire qu’au moins une fête sera très incitée à y assister. Pour une Superstar qui se targue de créer des moments, Styles en met un en place pour l’un des plus mémorables de l’histoire récente. S’il parvient à la fin, bien sûr, c’est une tout autre affaire.

Ne manquez pas ce qui sera certainement un contrat inoubliable en chantant lundi soir Raw ce soir à 8/7 C sur USA Network.

… Et c’est le résultat final de 3:16 Day, parce que Stone Cold l’a dit!