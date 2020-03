4 hauts et 5 bas de la WWE WrestleMania 13

WWE.com

Lorsque Vince McMahon a lancé WrestleMania, il l’a fait au bon moment avec le talent exact pour capitaliser exactement sur ce dont l’Amérique du Nord commençait à tomber amoureuse. C’était l’une des seules fois où il n’a pas simplement profité d’un accident extrêmement heureux. Celui-ci – peut-être le plus heureux de l’histoire de son entreprise – est ironiquement dû au fait que son champion “a perdu son sourire”.

Avec Shawn Michaels hors du plus grand show de l’année avec à peine un mois à perdre, McMahon a été forcé de faire confiance autant à son talent qu’à son instinct. Son instinct lui a dit de récupérer son titre sur Sycho Sid. Son talent – The Undertaker – lui a dit qu’il était temps de prendre l’option fiable. Son instinct a réservé deux mécaniciens mégastars dans un match de soumission. Son talent – Bret Hart et Stone Cold Steve Austin – a révolutionné une industrie dans une guerre sanglante.

Le premier instinct de McMahon était que pour dominer le monde de la lutte, il devait créer la perception que son organisation était ce même monde. Son talent en 1997 croyait à nouveau à la vision, même pris au piège dans l’obscurité avant l’aube …

