4 hauts et 5 bas de la WWE WrestleMania XI

Les tentatives obstinées de Vince McMahon de négocier Hulk Hogan tout au long de l’histoire de son organisation ne fonctionnaient pas en 1995, mais après s’être échappé de la prison à l’été 1994, il était remarquable de voir à quelle vitesse il avait de nouveau perdu confiance en Bret Hart.

Cela ne veut pas dire qu’il est allé à la recherche du physique gigantesque et de l’éclat explosif des années 1980 – mais il était plus qu’acceptant de rendre hommage à cette époque à la place.

Finis (brièvement, et plus à ce sujet dans un instant) les monstres musclés, remplacés en masse par des monstres d’apparence naturelle. Des hommes massifs remplissent cette carte, bien que beaucoup d’entre eux passeraient probablement les tests p * ss de la journée. Comme pour le Show Of Shows original, les lutteurs sont rejoints par endroits par les stars de la télévision, du sport, du cinéma et de la musique du jour, bien que certains d’entre eux soient plus Z-list que zeitgeist.

Et il y en a énormément à faire le tour …

