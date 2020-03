4 hauts et 6 bas de la WWE WrestleMania 26

WWE.com

La WWE était au bord de la période la plus indulgente de l’histoire du “ Show Of Shows ” à l’approche de WrestleMania XXVI, mais la carte de 2010 était au moins le principal événement de deux hommes qui justifiaient le surnom.

Au fil des ans, la société est devenue nettement plus dépendante des stars passées et des invités spéciaux, même en tant que paris de sécurité pour les achats, malgré ses efforts en vain pour pousser les nouveaux talents au sommet. La mainmise de John Cena sur la première place pendant une grande partie de la fin des années 2000 n’avait pas toujours été sans mérite, mais sa domination et un manque total de développement à l’autre bout de l’organisation commençaient à révéler un déficit plutôt important que l’entreprise luttait remplir.

Succès esthétique (et parfois artistique), WrestleMania XXVI a au moins tenté de faire avancer certaines choses même si le tirage au sort de la série était centré sur le passé de deux hommes.

