4 hauts et 6 bas de la WWE WrestleMania 27

WWE

Les temps changeaient.

Après le taux d’achat et la réception légèrement décevants de WrestleMania 26, la WWE est allée de l’avant avec son build WrestleMania après une année infructueuse essayant d’élever plusieurs talents à la fois. Ces défaillances étaient bien entendu systémiques.

Entre le «Show Of Shows» de 2010 et 2011, la WWE a déchaîné le Nexus sur la liste principale, mais toute l’équipe était passée du «BOOM» de Wade Barrett à la faillite totale en six mois. Courte huit nouvelles stars, la WWE s’est tournée vers certaines de leurs plus grandes stars pour des matchs et des moments qui garantissaient théoriquement que la 27e “ plus grande scène ” serait la plus grande des années.

Théoriquement…

