4 hauts et 6 bas de la WWE WrestleMania 29

L’avant-dernier WrestleMania avant que Vince McMahon ne juge l’événement trop ancien pour montrer son âge a également trahi le marketing – l’esthétique new-yorkaise (et plus à ce sujet plus tard) a été fortement appuyée malgré l’emplacement réel de l’événement dans le New Jersey. Ils suivraient ce modèle exact avec le retour de 2019 sur les lieux, sans vergogne dans leur abandon du New Jersey pour le bien du dollar touristique.

C’est à ce moment-là que le spectacle s’était transformé. Fourrage touristique. Un lieu de rencontre pour que de nombreuses personnes similaires ayant des passe-temps similaires se rencontrent pour des activités similaires aboutissant au «Show Of Shows», dans le cadre des vacances de rêve d’un touriste de lutte.

Juste un an avant le lancement et le recadrage du récit par le WWE Network, l’événement de 2013 a été un autre swing massif et encore plus manquant pour la version encore plus grandiose de la “ Grandest Stage ”. En 2012, le pari a été payant avec un taux d’achat monstre – la société n’a pas pu reproduire cela non plus.

