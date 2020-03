4 hauts et 8 bas de la WWE WrestleMania X8

WWE

En tant que finales de saison autoproclamées de l’entreprise il était une fois, WrestleManias était un instantané idéal du paysage de l’entreprise dans son ensemble.

La plupart des lutteurs espéraient se retrouver sous le plus grand angle de l’année de leur personnage autour de la saison de Royal Rumble en gardant un œil sur la manne du “ Show Of Shows ”. Une place sur la «Grandest Stage» était le plus gros match d’argent – la raison d’être d’un lutteur et la justification rationalisée des rigueurs de la route le reste de l’année.

WrestleMania X8 a enfreint cette règle, autant en raison du chaos qui a suivi l’événement de l’année précédente. Un angle d’invasion WCW / ECW catastrophique avait mis une balle dans le boom, mais la WWE avait la tâche d’utiliser l’énorme supercard de Toronto pour présenter la façade que tout allait bien.

Ils ont eu la chance avec l’un des plus grands spectacles de divertissement sportif de l’histoire de l’entreprise. Quant au reste du spectacle …

