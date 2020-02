4 montées et 2 descentes d’AEW Dark (18 février)

AEW

La semaine dernière, AEW Dark était un bon show B avec une action décente sur le ring (en particulier lorsque Riho a lutté avec Shoko Nakajima et The Dark Order a rencontré Jurassic Express) et les bonnes personnes qui se déplacent à chaque endroit, ce qui en fait le meilleur de la marque à tous les niveaux depuis la nuit où Kenny Omega et Joey Janela ont travaillé ce Lights Out banger.

L’épisode de cette semaine continuerait-il la trajectoire ascendante? Pas assez. En toute honnêteté, c’était un spectacle assez skippable, bien qu’il y ait eu assez de bon contenu pour s’assurer que les 48 minutes consacrées à regarder ce n’était pas une perte morte.

L’événement principal de la soirée verrait les Young Bucks affronter le partenariat improbable de Jobber QT Marshall et Peter Avalon, avec les frères Jackson pour poursuivre leur récente séquence de victoires deux contre deux. Cependant, ils n’étaient pas le seul tandem à rechercher une mise au point avant la bataille royale de Dynamite contre les prétendants, alors que Best Friends affrontait The Hybrid 2 plus tôt. Ailleurs, nous avons obtenu deux matchs féminins plus courts dans l’ancien de Kris Statlander contre Diamante et Big Swole contre les débuts de Christi Jaynes.

Comme toujours, toutes les critiques doivent être tempérées par la reconnaissance que très peu de conséquences se produisent réellement sur Dark. Décomposons-le, cependant …