4 montées et 2 descentes d’AEW Dark (25 février)

AEW

Ses jours en tant que morceau de battage publicitaire Dynamite semblaient aussi morts que nos espoirs pour un autre segment génial de indésirable à indéniable, AEW Dark a présenté un spectacle de lutte hier soir, et mon garçon, était cette gamme conçue pour exaspérer les Jim Cornettes du monde .

Pourquoi? D’une part, Joey Janela a participé à l’un des combats les plus importants de la nuit, faisant exploser sa querelle avec Kip Sabian dans un match Falls Count Anywhere. Marko Stunt est entré en collision avec Jimmy Havoc lors de l’ouverture du spectacle, un nouveau collectif Nightmare a été taquiné et The Dark Order en vedette dans l’événement principal. Cette liste de noms à elle seule devrait suffire à envoyer des frissons dans le dos de tout traditionaliste, bien qu’un rapide coup d’œil au titre devrait vous dire que c’était un bon spectacle.

Regardez, c’est sombre. Ce spectacle est pour les hardcores. Ce n’est jamais génial du début à la fin, mais certaines semaines sont plus faciles à regarder et efficaces que d’autres. C’était l’un d’entre eux, et oui, ce sont techniquement des allumettes sombres, mais AEW les emballent et les présentent au monde. Ils méritent d’être critiqués.

Allumons à nouveau le fusible …