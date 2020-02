4 montées et 9 bas de la WWE Super Showdown 2020

WWE.com

Que pouvez-vous dire à propos de Super Showdown 2020? C’est arrivé.

Sérieusement, ce fut un spectacle absolument horrible:

au niveau de la lutte, au niveau de l’histoire, au niveau du divertissement. C’était 3 heures 1/2

votre journée, vous ne revenez pas. Si le match de gantelet d’ouverture de 40 minutes

la débâcle n’était pas suffisante pour vous effrayer, vous n’étiez pas récompensé pour votre fidélité.

C’est comme si la WWE décidait de tester son public: les gens

supporter la lutte de qualité inférieure et les décisions de réservation douteuses si elles

eu quelques surprises et une tonne de pyro?

L’an dernier, Crown Jewel n’était pas si mal (6 ups, 8 downs), mais

cela avait à peine quelque chose de rachetable. Des matchs qui semblaient bons ou intrigants

le papier a été lutté à mi-vitesse ou simplement joué pour la comédie. Ricochet était

construit comme un outsider, puis a été écrasé en moins de 90 secondes sans

atterrir un seul mouvement offensif. R-Truth a battu deux hommes en enfilant une banane

peler – deux fois. Une légende a lancé une querelle potentielle de WrestleMania en battant

son adversaire probable en moins d’une minute.

Et bien sûr, il y avait le WWE Universal Championship

match, qui était une débâcle en soi, mais il est possible que ce soit plus

polarisant que certains pourraient penser.

Cela dit, allons-y…