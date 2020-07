40 personnes ont maintenant testé positif pour COVID-19 à la WWE

WWE

Le nombre de personnes qui ont maintenant été testées positives pour la maladie qui sévit actuellement sur la planète était passé à environ 40 la semaine dernière, selon un nouveau rapport de Josh Nason de Wrestling Observer / Figure Four Online.

Annonces :

Une histoire récente de Pro Wrestling Sheet a déclaré que le nombre de tests positifs de la WWE était passé à environ 30 avant la dernière série d’enregistrements télévisés de la société. Il ne cesse de sauter – et il est possible que le vrai nombre soit maintenant encore plus élevé, étant donné que les informations de Nason datent d’une semaine.

La WWE a maintenant effectué environ 1 500 tests individuels, après avoir mis en œuvre la procédure à la suite d’un entrepreneur indépendant non identifié contractant la maladie. Les masques sont désormais obligatoires également autour du Performance Center, la promotion imposant une amende à toute personne qui n’adhère pas – un règlement qui est entré en jeu à la suite de deux douzaines de résultats positifs après le premier cycle complet de tests de la WWE.

Les seuls noms à se manifester et à confirmer leurs résultats positifs sont Renee Young, Kayla Braxton, Adam Pearce et Jamie Noble.

Le prochain lot d’enregistrements télévisés de la WWE se déroulera entre le 15 et le 21 juillet, la promotion capturant toutes les séquences à travers l’épisode du 31 juillet de SmackDown.