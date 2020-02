5 choses à surveiller pendant la semaine 1 de XFL

Le 8 février, une ligue de football professionnel appelée XFL sera diffusée à la télévision nationale pour la première fois depuis 2001. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé en près de 19 ans depuis la dernière fois que nous avons vu un match XFL, tout comme la ligue. son nom.

La témérité du XFL d’origine d’autrefois a été remplacée par une apparence plus sobre et boutonnée. Le dos des maillots ne fait plus étalage de surnoms comme “He Hate Me” ou “Deathblow”. La ligue a évité les publicités controversées et les liens avec la WWE, bien que le fondateur du géant de la lutte professionnelle, Vince McMahon, soit toujours très en charge.

À sa place, la XFL a promu une personnalité avant tout dédiée à l’amour du football. Huit équipes ont été alignées, toutes appartenant à McMahon, et un nouvel ensemble de règles visant à accélérer le rythme de jeu a été créé.

Ces changements seront-ils suffisants pour éviter que cette incarnation de la XFL ne subisse le même sort que son prédécesseur? Seul le temps nous le dira, mais il devrait y avoir plusieurs domaines à surveiller au cours de la première semaine d’action qui peuvent nous donner des indices sur la façon dont l’édition 2020 de la XFL se déroulera.