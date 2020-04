5 choses que la WWE ne devrait PAS faire avec le nouveau champion universel Braun Strowman (& 5 choses qu’elles devraient)

Lorsque la nouvelle décennie a commencé, personne n’aurait imaginé dans leurs rêves les plus fous que Braun Strowman remporterait le championnat universel avec une victoire sur Goldberg à WrestleMania 36. Le Fiend Bray Wyatt était le champion universel le 1er janvier 2020. Il avait un divertissement la querelle avec Daniel Bryan avant que Goldberg ne revienne.

Cette fois, la WWE lui a permis d’épingler la superstar la plus protégée de SmackDown et de remporter le titre en Arabie saoudite. Le but principal de Vince McMahon était d’avoir une rencontre de rêve entre Roman Reigns et “ Da Man ” à la “ Showcase of Immortals ” – les scénaristes avaient précédemment planifié un match n ° 1 pour Elimination Chamber. En fin de compte, ils ont mis fin à ce complot et ont donné au Big Dog une opportunité juste en le confrontant au nouveau champion.

Les deux Superstars ne sont pas devenues physiques avant WrestleMania, car les fans s’attendaient à ce que la “ Bataille de Spears ” soit une affaire unique. Malheureusement, Reigns s’est retiré du match au dernier moment, et la société n’avait pas d’autre choix que d’insérer Strowman dans le match et de gagner la première place de la marque Blue.

Maintenant que l’ère du «monstre parmi les hommes» a commencé, voici les cinq choses que l’équipe créative ne devrait pas faire avec le champion et cinq choses qu’elle devrait faire.